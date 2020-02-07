Экс-генпрокурор Шокин надеется, что суд восстановит его в должности

7 февраля, 2020, 15:41

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин надеется, что суд восстановит его в должности генпрокурора

Об этом он сказал в интервью "Украинским новостям".

"Те суды, которые были в Украине, - и смех и грех. Предостережение одно - якобы пропущенные сроки давности, но это полный бред. Они (решения суда) на 100% были спроектированы, даже знаю кем. Все один в один. Но суд должен разобраться, рассмотрев мое заявление по существу, именно по существу. Если я прав, то, пожалуйста, восстановите меня. Ведь закон должен быть один для всех ", - заявил он.

При этом Шокин не смог оценить свои шансы на восстановление в должности.

"Если Европейский суд примет такое решение и когда он примет, то думаю, что я должен это сделать. Согласно закону, Украина должна выполнять все решения ЕСПЧ", - добавил он.

Напомним, что Виктор Шокин был генеральным прокурором Украины в 2015-2016 годах. В марте 2016 года Верховная Рада приняла увольнение Шокина, 3 апреля президент Порошенко уволил его с должности генпрокурора.