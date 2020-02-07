Должны обнародовать конечного бенефициара, - Ткаченко о раскрытии владельцев Telegram-каналов
Об этом в интервью liga.net заявил глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
По его словам, в новом законе попытаются определить, что является медийной площадкой, отталкиваясь от количества пользователей.
"Например, такая норма есть в Германии. Есть пропорция их количества в привязке к численности населения страны. Так вот, такие площадки должны обнародовать конечного бенефициара. И мы, очевидно, будем это использовать в законе. Во втором чтении", - отметил Ткаченко.
Он также добавил, что если такой Telegram-канал не раскроет бенефициара, то Нацсовет будет вправе обратиться в администрацию Telegram с требованием привести его в соответствие с действующим законом.
- Миссия ООН в Украине раскритиковала закон "О СМИ".
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-