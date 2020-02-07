Депутат Госдумы погиб в аварии вертолета

7 февраля, 2020, 19:04

МЧС РФ подтвердило гибель одного человека при аварии вертолета под Казанью, погиб депутат Госдумы Айрат Хайрулин

Об этом сообщают российские СМИ.

Вертолет Bell 407, на борту которого был депутат, разбился под Казанью. Тело депутата из сильно поврежденного вертолета достать пока не смогли.

Еще два человека на борту тяжело ранены. Речь идет о пилоте и о помощнике Хайрулина. Раненые находятся без сознания, их передали медикам.

Среди версий аварии рассматривают отказ техники и плохие метеоусловия.