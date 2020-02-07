День в ООС: оккупанты 4 раза обстреляли украинских военных

7 февраля, 2020, 18:53

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Один обстрел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил по защитникам Новомихайловки, применив автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

дважды вблизи населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 5 снарядов, из миномета калибра 120 мм - 7 мин и 23 мин с 82-мм миномета, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов;

рядом с Крымским - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела.

Сегодня, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.