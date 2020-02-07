День в ООС: оккупанты 4 раза обстреляли украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Один обстрел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил по защитникам Новомихайловки, применив автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.
Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
дважды вблизи населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 5 снарядов, из миномета калибра 120 мм - 7 мин и 23 мин с 82-мм миномета, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов;
рядом с Крымским - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела.
Сегодня, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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