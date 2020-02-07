Бородянский назвал дату запуска телеканала для оккупированных территорий
7 февраля, 2020, 11:38
Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал, что телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта текущего года
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .
"Планируем выйти в эфир с 1 марта", - заявил министр на пресс-конференции.
Он отметил, что в ближайшее время будет утвержден название телеканала.
"На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этим каналом премьерного контента. Сейчас мы находимся на этапе согласования меморандума с телевизионными группами", - сказал Бородянский.
По словам министра, уже объявлен конкурс на руководителя этого канала.
Ранее Бородянский сообщал, что украинский телеканал, который будет вещать на оккупированных территориях, должен быть запущен в феврале 2020 года.
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