Бородянский назвал дату запуска телеканала для оккупированных территорий

"Планируем выйти в эфир с 1 марта", - заявил министр на пресс-конференции.

Он отметил, что в ближайшее время будет утвержден название телеканала.

"На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этим каналом премьерного контента. Сейчас мы находимся на этапе согласования меморандума с телевизионными группами", - сказал Бородянский.

По словам министра, уже объявлен конкурс на руководителя этого канала.

Ранее Бородянский сообщал, что украинский телеканал, который будет вещать на оккупированных территориях, должен быть запущен в феврале 2020 года.