Бернацкая внесла 7 млн грн залога по делу "Золотого мандарина"

7 февраля, 2020, 17:11

Бывшая заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая внесла 7 млн гривен залога по так называемому делу "Золотого мандарина"

Об этом РБК-Украина сообщил ее адвокат Евгений Солодко.

По его словам, залог в размере 7 млн гривен уже внесен.

"Внесение залога. Это соответствует действительности", - отметил Солодко.

Отметим, на этой неделе Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде залога в размере 7 млн гривен. Также на Бернацкую возложили обязанности прибывать к следователю или прокурору по первому вызову, сообщать об изменении места жительства и сдать загранпаспорт.

Так называемое дело "Золотого мандарина" заключается в том, что компания в 2000-х передала "Киевэнерго" на хранение мазут, но та отказалась его вернуть. В результате "Золотой мандарин" дошел до ЕСПЧ и получил решение о компенсации, а Минюст в 2015 году подписал документ об урегулировании спора. ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты компенсации, обязав Украину выполнить только решение судов о возвращении стоимости мазута.

Украина выплатила компенсацию из госбюджета, но в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" о возвращении этих средств. В НАБУ подозревают, что чиновники Минюста могли злоупотреблять служебным положением в интересах "Золотого мандарина".

При этом заместитель министра юстиции и правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина в декабре 2016 года объяснил, почему обвинения НАБУ являются необоснованными. А Харьковская правозащитная группа и Украинский Хельсинский союз по правам человека по просьбе Министерства юстиции изучили все документы, касающиеся решения ЕСПЧ по этому делу и предоставили свои выводы, что действия министерства были вполне законными.