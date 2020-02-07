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Espreso.tvОбществоБелый дом сообщил о ликвидации главаря "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове

Белый дом сообщил о ликвидации главаря "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове


фото: reuters
Белый дом опубликовал заявление, в котором сообщил о ликвидации главаря террористической группировки "Аль-Каида" на Аравийском полуострове Касима аль-Райми

Об этом сообщает CNN .

Террорист был ликвидирован в Йемене по приказу президента США Дональда Трампа.

Авиаудар был проведен еще в январе, но подтверждения о ликвидации аль-Райми появилось только сейчас.

Информация о ликвидации аль-Райми появилась в СМИ 1 февраля.

Перед этим Госдепартамент в рамках программы Rewards for Justice (Вознаграждение за помощь правосудию) объявил награду в размере до $ 10 млн за информацию, которая поможет установить местонахождение боевика.

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