Авиакатастрофа в Иране: юристы из Канады будут требовать $ 1 млрд компенсации

7 февраля, 2020, 22:35

Канадские юристы хотят добиться от Ирана компенсации минимум $ 1,1 млрд из-за авиакатастрофы украинского самолета МАУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Канадские юристы добиваются группового иска от имени родственников людей, погибших в результате сбивания украинского самолета МАУ. Также иск против иранских властей юристы хотят присоединить к другим, которые уже существуют.

Главным истцом в этом деле является аноним, который идентифицирует себя как Джон Доу. В заявлении он представлен родственником жертвы.

Отмечается, что в иске обвиняют Иран, его верховного лидера и главных командиров Корпуса исламской революции, в частности главу подразделения, ответственного за катастрофу самолета, Амирали Гаджизаде.