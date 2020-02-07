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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: юристы из Канады будут требовать $ 1 млрд компенсации

Авиакатастрофа в Иране: юристы из Канады будут требовать $ 1 млрд компенсации

Канадские юристы хотят добиться от Ирана компенсации минимум $ 1,1 млрд из-за авиакатастрофы украинского самолета МАУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Канадские юристы добиваются группового иска от имени родственников людей, погибших в результате сбивания украинского самолета МАУ. Также иск против иранских властей юристы хотят присоединить к другим, которые уже существуют.

Главным истцом в этом деле является аноним, который идентифицирует себя как Джон Доу. В заявлении он представлен родственником жертвы.

Отмечается, что в иске обвиняют Иран, его верховного лидера и главных командиров Корпуса исламской революции, в частности главу подразделения, ответственного за катастрофу самолета, Амирали Гаджизаде.

  • Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать.
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