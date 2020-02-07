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Espreso.tvОбщество8 стартапов получат почти 9 млн грн от государства, - Гончарук

8 стартапов получат почти 9 млн грн от государства, - Гончарук

Украинский Фонд стартапов определил победителей питчинг-сессий

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

Победители делятся на две категории.

Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тыс. грн ($ 50.000).

Другая категория - pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тыс. грн ($ 25.000).

Seed гранты получат:

  • AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
  • GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;
  • BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;
  • FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
  • Правомен - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению;
  • Framiore - устойчивый бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Pre-seed гранты получат:

  • Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
  • BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

"При этом, Фонд непрерывно принимает заявки. Для Правительства важным является развитие креативных индустрий. Инвестиции в идеи - это наша стратегия. Сейчас есть уже 3 новых оцененных стартапов, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта" , - написал Гончарук.

 

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