8 стартапов получат почти 9 млн грн от государства, - Гончарук
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.
Победители делятся на две категории.
Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тыс. грн ($ 50.000).
Другая категория - pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тыс. грн ($ 25.000).
Seed гранты получат:
- AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
- GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;
- BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;
- FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
- Правомен - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению;
- Framiore - устойчивый бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.
Pre-seed гранты получат:
- Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
- BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.
"При этом, Фонд непрерывно принимает заявки. Для Правительства важным является развитие креативных индустрий. Инвестиции в идеи - это наша стратегия. Сейчас есть уже 3 новых оцененных стартапов, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта" , - написал Гончарук.
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