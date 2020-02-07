8 стартапов получат почти 9 млн грн от государства, - Гончарук

7 февраля, 2020, 19:37

Украинский Фонд стартапов определил победителей питчинг-сессий

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

Победители делятся на две категории.

Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тыс. грн ($ 50.000).

Другая категория - pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тыс. грн ($ 25.000).

Seed гранты получат:

AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов;

GeoDesign info - аналитический онлайн-центр;

BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика;

FieldBI - аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;

Правомен - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению;

Framiore - устойчивый бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

Pre-seed гранты получат:

Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;

BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

"При этом, Фонд непрерывно принимает заявки. Для Правительства важным является развитие креативных индустрий. Инвестиции в идеи - это наша стратегия. Сейчас есть уже 3 новых оцененных стартапов, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта" , - написал Гончарук.