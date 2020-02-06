Ждем результата, - Зеленский не ответил на вопрос об "испытательном сроке" Авакова

6 февраля, 2020, 19:17

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я не знаю, нечего вам сейчас ответить. Вы знаете, очень много вещей, резонансных дел, которые сейчас есть в обществе. Мы ждем результата. Реального, не на словах, а действенного. И Шеремет, и Гандзюк, другие такие очень громкие уголовные дела, поэтому давайте подождем. Нужен результат", - сказал Зеленский.