Ждем результата, - Зеленский не ответил на вопрос об "испытательном сроке" Авакова
6 февраля, 2020, 19:17
Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос журналистов относительно "испытательного срока" министра внутренних дел Арсена Авакова
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Я не знаю, нечего вам сейчас ответить. Вы знаете, очень много вещей, резонансных дел, которые сейчас есть в обществе. Мы ждем результата. Реального, не на словах, а действенного. И Шеремет, и Гандзюк, другие такие очень громкие уголовные дела, поэтому давайте подождем. Нужен результат", - сказал Зеленский.
- Председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что если дело убийства журналиста Павла Шеремета развалится, это может стать одним из поводов для того, чтобы министр внутренних дел Арсен Аваков ушел с должности.
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