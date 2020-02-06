Зеленский пообещал не выгонять шахтеров с работы

6 февраля, 2020, 18:24

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас в стране более 50 шахт, 67 тыс. человек работает, при этом мы понимаем, что такое 67 тыс. человек - это 200 тыс. в целом, это же семьи. Никто никого не выбрасывает. Вы должны понимать мы нормальная власть, нормальные люди", - сказал он в четверг во время посещения шахты "Межиричанская" городе Червоноград Львовской области.

Президент также отметил, что по проблеме реформирования угольной отрасли сначала будут предложены планы, которые должно разработать правительство, потом они будут обсуждаться с обществом и шахтерами.

"И будем обсуждать, какую шахту необходимо модернизировать, какая шахта, к сожалению, уже не домодернизируется, и тогда нужно найти людям другую работу - государство должно предоставить, где зарплата такая же или лучше, не меньше", - сказал он.

Зеленского пригласили на встречу работников угольной отрасли в Киеве 25 февраля, и он в свою очередь отметил, что к этому мероприятию уже должен быть план действий по реформированию отрасли, хотя бы частично погасить задолженность перед шахтерами и озвучить сроки дальнейшего окончательного погашения долгов по зарплате.