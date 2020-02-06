Зеленский назначил нового председателя Львовской ОГА

6 февраля, 2020, 16:47

Об этом президент объявил в ходе рабочего визита во Львовскую область, передает РБК-Украина.

Зеленский поздравил Козицкого с назначением и вручил ему указ. После этого президент, встретился с работниками ГП "Львовуголь", поднял вопрос задолженности по зарплатам.

Отметим, Козицкий был одним из кандидатов на эту должность еще в июне 2019 года. Он является директором компании по установке ветровых и солнечных электростанций. Его отец Зиновий Козицкий - известный львовский бизнесмен.

В конце декабря 2019 года подал декларацию в качестве кандидата на должность главы Львовской ОГА. В ней он указал, что по основному месту работы заработал 259 тыс. гривен.