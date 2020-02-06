Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск взрывных шаров
Об этом сообщает пресс-служба израильских военных в Twitter.
Отмечается, что данное действие принято в ответ на запущенные горящие шары и два минометных снаряда из сектора Газы.
"В ответ на минометный и взрывчатые воздушные шары, выпущенные из Газы по Израилю в течение последнего дня, наши ВВС нанесли удар по нескольким террористических целях ХАМАСа в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным", - говорится в сообщении.
In response to mortars and explosive balloons launched from #Gaza into #Israel over the last day, our Air Force just struck a number of Hamas terror targets in Gaza .- Israel Defense Forces (@IDF) February 6, 2020
We hold Hamas responsible.
Напомним, в Иерусалиме 15 военнослужащих Армии обороны Израиля получили ранения после того , как в них въехал злоумышленник на автомобиле.
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