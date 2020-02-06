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Espreso.tvОбществоИзраиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск взрывных шаров

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск взрывных шаров


фото: reuters
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по позициям членов группировки движения ХАМАС

Об этом сообщает пресс-служба израильских военных в Twitter.

Отмечается, что данное действие принято в ответ на запущенные горящие шары и два минометных снаряда из сектора Газы.

"В ответ на минометный и взрывчатые воздушные шары, выпущенные из Газы по Израилю в течение последнего дня, наши ВВС нанесли удар по нескольким террористических целях ХАМАСа в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным", - говорится в сообщении.

Напомним, в Иерусалиме 15 военнослужащих Армии обороны Израиля получили ранения после того , как в них въехал злоумышленник на автомобиле.

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