Из-за коронавируса: акции Tesla обвалились после нескольких дней рекордного роста

6 февраля, 2020, 12:39

Акции американской компании Tesla во время торгов 5 февраля подешевели на 20,6% после шести дней уверенного роста

Об этом пишет CNN.

Впрочем впоследствии при закрытии биржи Nasdaq акции компании стоили $734,7 доллара, что на 17,2% меньше, чем днем ранее. Капитализация компании составила $132,4 млрд.

В CNBC объяснили, что котировки Tesla упали на фоне сообщения о том, что запланированные на отгрузку автомобилей с завода в Шанхае будут отложены из-за коронавируса.

Напомним, что 4 февраля акции Tesla выросли до рекордных до $933, а капитализация - до $165 млрд. С декабря акции компании подорожали более чем вдвое.