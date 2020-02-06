Из-за коронавируса: акции Tesla обвалились после нескольких дней рекордного роста
6 февраля, 2020, 12:39
Акции американской компании Tesla во время торгов 5 февраля подешевели на 20,6% после шести дней уверенного роста
Об этом пишет CNN.
Впрочем впоследствии при закрытии биржи Nasdaq акции компании стоили $734,7 доллара, что на 17,2% меньше, чем днем ранее. Капитализация компании составила $132,4 млрд.
В CNBC объяснили, что котировки Tesla упали на фоне сообщения о том, что запланированные на отгрузку автомобилей с завода в Шанхае будут отложены из-за коронавируса.
Напомним, что 4 февраля акции Tesla выросли до рекордных до $933, а капитализация - до $165 млрд. С декабря акции компании подорожали более чем вдвое.
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