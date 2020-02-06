Вселенная на ладони: В Киеве состоится выставка современного японского стекла

6 февраля, 2020, 13:24

Киевская галерея Triptych: Global Arts Workshop и Посольство Японии в Украине представляет "космогенез" - выставку японского художника Кадзуаки Хаякавы

Показ произведений будет длиться с 6 февраля по 19 февраля 2020 г. Словно маленькие галактики, пойманные в стекле, высокотехнологичные миниатюры призывают зрителя прикоснуться к тайнам мироздания и открыть бесконечность в себе.

Выставка будет действовать с 6 по 19 февраля 2020 года, пн-сб 11.00-19.00, вход свободный.

Локация проведения: Global Arts Workshop по адресу Андреевский спуск, 34, г. Киев, Украина.

Презентация проекта состоится в 15.00 в четверг 6 февраля 2020.

Artist Talk в 17.00 в пятницу 7 февраля 2020, участие свободное по предварительной регистрации.

Для художника Кадзуаки Хаякавы творческий процесс является выражением его философских убеждений:

"Я лежу на земле и смотрю как надо мной разворачивается бесконечность вселенной, чувствуя, что я вижу там самого себя. Я предполагаю, что такое чувство является следствием восточного мировоззрения, которое глубоко высечено во мне, мировоззрения, построенного на вере в существование не только внешней вселенной, но и внутренней вселенной, которая существует внутри каждого человека. Выплавляя сверхпрозрачное стекло при высоких температурах и создавая цвета и узоры из таких природных материалов, как золото и серебро, я изображаю вселенную в стекле. Благодаря преломлению света, безграничный мир схвачен в малом предмете. Я верю, что именно глядя на вселенную сверху, можно открыть для себя новые точки зрения".

Директор галереи Мирослава Хартмонд о выставке: "Мы рады открыть галерейную программу в новом десятилетии культурно-дипломатическим проектом, что дает возможность познакомиться с современной визуальной культурой Японии. Произведения Кадзуаки Хаякавы сочетают инновационные технологии и традиционные сети, благодаря которым современный человек не теряет связь с мудростью предыдущих поколений ".

Кадзуаки Хаякава (Kazuaki Hayakawa) - японский современный художник-стекольщик. Родился в 1983 году в Нагано, живописном горном храмовом городе сердца Японии. В 2006 году стал учеником Ямато Ишиоки и студии 'INORI Glass" и начал собственную мастерскую стекла "SowGLASS". В 2009 году принял участие в художественном обмене в г. Портленд, штат Орегон (США). С 2014 года живет и работает в г. Гамм, Германия, где открыл студию художественного стекла в 2015 году.

Избранные выставки:

2013 'Dynamic Space ", персональная выставка, Shigakogen Roman Museum., г. Нагано, Япония;

2015 'Encapsulated Space ", персональная выставка, Azumino Arthills Museum., г. Нагано, Япония;

2015 MKG Art Fair, Museum fur Kunst und Gewerbe., г. Гамбург, Германия;

2016 EUNIQUE 2016 Art and Design Fair., г. Карлсруэ, Германия;

2018 'Journey to Inner Space ", персональная выставка, Azumino Arthills Museum., г. Нагано, Япония.

Triptych: Global Arts Workshop - ведущая украинская галерея современного искусства, расположенная в самом сердце Киева. С 1988 года представляет лучшие примеры украинской живописи, скульптуры и фотографии в одном из исторических зданий "Украинская Монмартра" Андреевского спуска. Наша креативная миссия - строить мосты между Украиной и миром благодаря нашей разнообразной культурной программе, включающей выставки украинских и зарубежных художников, лекции, конференции, воркшопы, показы фильмов, а также исследовательскую и издательскую деятельность.