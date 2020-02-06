Врач, обнаруживший коронавирус, которого заставили молчать, умер от вируса

6 февраля, 2020, 17:46

В Ухане умер врач Ли Веньлянь, который одним из первых предупреждал о смертельном коронавирусе

Врач умер в четверг, 6 февраля, сообщает Global Times.

30 декабря мужчина написал сообщение в общем чате с бывшими одногруппниками по медицинской школе с предупреждением о том, что в его госпиталь доставили семерых пациентов с симптомами атипичной пневмонии, после того как те посетили местный рыбный рынок.

На следующий день, 31 декабря, местные власти вызвала Веньляня для дачи объяснений относительно того, как он узнал о случаях заражения вирусом.

3 января Ли Веньляня вызвали в местный полицейский участок, где его обвинили в "распространении слухов" и "серьезном нарушении общественного порядка".

Полицейские пригрозили медику арестом, и ему пришлось признать, что он якобы нарушил закон.

После этого он вернулся к своей работе в госпитале. Однако через несколько дней, 10 января, у Веньляня, который занимался лечением человека с еще не диагностированным коронавирусом, появился кашель, который перерос в лихорадку. Его госпитализировали через два дня.

Его инфицирование коронавируса подтвердили только 1 февраля.

История Ли Веньляня - одно из доказательств попыток власти Китая скрыть информацию о распространении опасного вируса на начальных этапах.

1 января 2020 года - до того, как ведущие мировые СМИ начали сообщать о случаях заражения новым коронавирусом - полиция Уханя отчиталась о "применение законных мер" против восьми человек, которых обвинили в "распространении слухов" о похожем на пневмонию заболевании.

#Breaking : Chinese doctor Li Wenliang, one of the eight whistleblowers who tried to warn other medics of the #coronavirus outbreak but were reprimanded by local police, dies of coronavirus on Thursday in Wuhan, the Global Times has learned. pic.twitter.com/jzM6DF0CWE - Global Times (@globaltimesnews) February 6, 2020

Первый случай заражения коронавирусом 2019 nCoV был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года.

По последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает 2019-nCoV, умерли уже 563 человека. Всего зафиксировано более 28 тысяч случаев заражения.