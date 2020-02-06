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Espreso.tvОбществоВозле президиума Рады заметили вооруженного охранника

Возле президиума Рады заметили вооруженного охранника


фото: facebook.com
В зале заседаний Верховной Рады Украины сегодня был замечен охранник с оружием

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Максим Саврасов (ЕС)

"В зале ВР охранники с оружием", - написал он, обнародовав соответствующие фото.

Согласно источникам Букв, это была охрана первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Нардеп Саврасов также уточнил в комментариях, что охрана вышла вместе со Стефанчуком.

 

О данном факте сообщила в Facebook и нардеп София Федына.

"В зале парламента охранники с оружием. Это недопустимо. В отдельных странах уже бы квалифицировалось как силовой захват парламента", - подчеркнула она.

 

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