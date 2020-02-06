Возле президиума Рады заметили вооруженного охранника
6 февраля, 2020, 18:08
В зале заседаний Верховной Рады Украины сегодня был замечен охранник с оружием
Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Максим Саврасов (ЕС)
"В зале ВР охранники с оружием", - написал он, обнародовав соответствующие фото.
Согласно источникам Букв, это была охрана первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.
Нардеп Саврасов также уточнил в комментариях, что охрана вышла вместе со Стефанчуком.
О данном факте сообщила в Facebook и нардеп София Федына.
"В зале парламента охранники с оружием. Это недопустимо. В отдельных странах уже бы квалифицировалось как силовой захват парламента", - подчеркнула она.
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