Возле президиума Рады заметили вооруженного охранника

6 февраля, 2020, 18:08

В зале заседаний Верховной Рады Украины сегодня был замечен охранник с оружием

Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Максим Саврасов (ЕС)

"В зале ВР охранники с оружием", - написал он, обнародовав соответствующие фото.

Согласно источникам Букв, это была охрана первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Нардеп Саврасов также уточнил в комментариях, что охрана вышла вместе со Стефанчуком.

О данном факте сообщила в Facebook и нардеп София Федына.

"В зале парламента охранники с оружием. Это недопустимо. В отдельных странах уже бы квалифицировалось как силовой захват парламента", - подчеркнула она.