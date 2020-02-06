В Иерусалиме террорист на авто въехал в группу военных, 15 раненых
Об этом сообщает The Jerusalem Post .
"15 солдат были в четверг ранены в результате наезда на них автомобиля. Инцидент расследуется как террористическое нападение", - говорится в сообщении.
Сообщается, что один из военнослужащих находится в критическом состоянии.
Все пострадавшие госпитализированы.
Как известно, все пострадавшие были новобранцами из бригады "Голани", которых призвали в армию в ноябре. Они прогуливались по Иерусалиму после присяги у Стены Плача.
Следует заметить, что бригаду "Голани" считают одной из наиболее подготовленных в Израиле. Их общая боевая подготовка составляет шесть месяцев тренировок по особой программе на собственной тренировочной базе бригады, еще несколько месяцев - подготовка к службе в отдельных подразделениях. Их программа заканчивается "кроссом Голани", который проходит по всей стране - от Галилеи до Эйлатского залива.
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