В Украине выросли тарифы на холодную воду - кое-где до 20%

6 февраля, 2020, 09:38

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 компаний

Об этом со ссылкой на НКРЭКП пишет Укринформ.

Повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод произойдет практически во всех регионах Украины, для 43 предприятий, в соответствии с поданными ими заявлениями.

При этом тарифы на водоснабжение, в зависимости от региона, вырастут на 15-20%.

В частности, в Киеве тарифы повысятся на 13,6% до 11,2 грн за 1 кубометр (без НДС), на водоотведение - на 6,3% до 7,96 грн за 1 кубометр (без НДС).

Как утверждают в своих заявлениях лицензиаты, поскольку цены на горюче-смазочные материалы, реагенты, электричество имеют тенденцию к постоянному росту, эти факторы приводят к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий водоснабжения.

Необходимость повышения тарифов объясняют также увеличением уровня минимальных социальных гарантий для расчета уровня зарплат работникам этих предприятий.

К заявлениям лицензиатов также добавлены обращения местных советов, в которых сообщается о поддержке необходимости приведения тарифов к экономически обоснованному уровню.

При этом материалы по обсуждению на предприятиях вопрос о повышении тарифов в некоторых случаях датированы еще серединой 2019 года.