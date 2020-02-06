В Украине выросли тарифы на холодную воду - кое-где до 20%
Об этом со ссылкой на НКРЭКП пишет Укринформ.
Повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод произойдет практически во всех регионах Украины, для 43 предприятий, в соответствии с поданными ими заявлениями.
При этом тарифы на водоснабжение, в зависимости от региона, вырастут на 15-20%.
В частности, в Киеве тарифы повысятся на 13,6% до 11,2 грн за 1 кубометр (без НДС), на водоотведение - на 6,3% до 7,96 грн за 1 кубометр (без НДС).
Как утверждают в своих заявлениях лицензиаты, поскольку цены на горюче-смазочные материалы, реагенты, электричество имеют тенденцию к постоянному росту, эти факторы приводят к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий водоснабжения.
Необходимость повышения тарифов объясняют также увеличением уровня минимальных социальных гарантий для расчета уровня зарплат работникам этих предприятий.
К заявлениям лицензиатов также добавлены обращения местных советов, в которых сообщается о поддержке необходимости приведения тарифов к экономически обоснованному уровню.
При этом материалы по обсуждению на предприятиях вопрос о повышении тарифов в некоторых случаях датированы еще серединой 2019 года.
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