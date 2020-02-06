В Швеции 130 человек заблокированы на почти километровой глубине под землей из-за пожара на шахте
Об этом сообщает телеканал SVT.
По словам представителей компании Boliden AB, которая является владельцем шахты, информация о пожаре поступила около 14 часов. В шахте произошло задымление из-за неисправности техники.
"В данном случае речь идет о машине, которая загорелась и произошло задымление. Работник, руководил техникой, находится в укрытии, другие люди, которые работали в этом месте", - заявил представитель Класс Нильсон.
Отмечается, что на глубине 852 метров находится 130 горняков. В настоящее время проводится эвакуация работников с помощью лифта. В шахте есть 46 комнат для укрытия, запаса кислорода в которых хватит на 8:00.
Напомним. 1 июля прошлого года в Польше на угольной шахте в Катовице произошло землетрясение, в результате погибли трое горняков.
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