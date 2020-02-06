В "Слуге народа" назвали "неизбежным" повышение пенсионного возраста

6 февраля, 2020, 20:07

Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Выровнять солидарный уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста

Об этом председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова сказала в интервью Экономической правде.

"Президент против. Владимир Александрович очень интересуется темой пенсионного обеспечения. Не знаю, может, наложит вето на мои законопроекты. Путей у нас два: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, какая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии" - сказала Третьякова.

На утверждение о том, что МВФ поддержит повышение пенсионного возраста, председатель комитета ВР ответила:

"Вероятно. Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследование Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию".

По ее словам, не нужно было ФОП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно делать через 10-20 лет.

"Сейчас сложилась ситуация: либо мы оставляем пенсионный возраст, и у нас постепенно, не во времена нашего президента, будет ухудшаться ситуация, или принимаем решение, что с 2023 года увеличиваем пенсионный возраст один раз в год на один месяц. Выровнять солидарный уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста", - добавила она.