В Киеве Subaru Forester со стрельбой убегал от полиции, есть задержанный, - СМИ

6 февраля, 2020, 10:02

Ночью 6 февраля в Дарницком районе города Киева случилась погоня 4 патрульных машины преследовали беглецов, которые пытались таранить машины и ехали по встречке

Об этом сообщает "Информатор".

Журналисты узнали, что водитель и пассажир автомобиля Subaru Forester устроили погоню. Нарушители успели объехать левый берег города от Бориспольской до Южного моста и в обратную сторону, а на улице Гмыри человек, который был за рулем, не справился с управлением и вылетел на обочину.

Сообщается, что это произошло в половине первого ночи.

Когда Subaru оказалась на обочине, двое мужчин покинули салон и пытались убежать от полиции. Одного из них оперативно задержали правоохранители. Второй бежал от сотрудников полиции через дворы, при этом жители соседних домов сообщили нам, что видели его и слышали выстрелы. По предварительной информации, нарушитель стрелял в воздух. Но патрульные никак не прокомментировали эти предположения, лишь подтвердили, что выстрелы были и в результате никто не пострадал.

Также известно, что во время погони на улице Елизаветы Чавдар Forester зацепил автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытался врезаться в еще одну машину, выехав на встречную полосу. Предварительно, водитель кроссовера был пьян.

Видео - " Информатор ":