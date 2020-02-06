В Киеве Subaru Forester со стрельбой убегал от полиции, есть задержанный, - СМИ
Об этом сообщает "Информатор".
Журналисты узнали, что водитель и пассажир автомобиля Subaru Forester устроили погоню. Нарушители успели объехать левый берег города от Бориспольской до Южного моста и в обратную сторону, а на улице Гмыри человек, который был за рулем, не справился с управлением и вылетел на обочину.
Сообщается, что это произошло в половине первого ночи.
Когда Subaru оказалась на обочине, двое мужчин покинули салон и пытались убежать от полиции. Одного из них оперативно задержали правоохранители. Второй бежал от сотрудников полиции через дворы, при этом жители соседних домов сообщили нам, что видели его и слышали выстрелы. По предварительной информации, нарушитель стрелял в воздух. Но патрульные никак не прокомментировали эти предположения, лишь подтвердили, что выстрелы были и в результате никто не пострадал.
Также известно, что во время погони на улице Елизаветы Чавдар Forester зацепил автомобиль сотрудников полиции Mitsubishi Outlander и пытался врезаться в еще одну машину, выехав на встречную полосу. Предварительно, водитель кроссовера был пьян.
Видео - " Информатор ":
- Напомним, в среду, 5 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей Renault Laguna и Jeep Renegade. Есть погибший и пострадавшая
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