 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве Honda врезалась в отбойник, на проспекте Гузара образовалась пробка

В Киеве Honda врезалась в отбойник, на проспекте Гузара образовалась пробка


фото: Еспресо.TV
В четверг, 6 февраля, в Киеве произошло ДТП из-за которого образовалась пробка

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .

В Соломенском районе,

на проспекте Любомира Гузара произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit и автомобиля Honda Civic. От удара японский седан врезался в отбойник, отделяющий проезжую часть от скоростного трамвая.

В результате аварии заблокированы две полосы, из-за чего образовалась огромная пробка. Помощь медиков не понадобилась.

На месте работают патрульные полицейские, которые занимаются оформлением аварии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 февраля, 2020 четверг

больше новостей

6 февраля, 2020 четверг

5 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать