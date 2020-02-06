В Киеве Honda врезалась в отбойник, на проспекте Гузара образовалась пробка

6 февраля, 2020, 15:38

В четверг, 6 февраля, в Киеве произошло ДТП из-за которого образовалась пробка

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .

В Соломенском районе,

на проспекте Любомира Гузара произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit и автомобиля Honda Civic. От удара японский седан врезался в отбойник, отделяющий проезжую часть от скоростного трамвая.

В результате аварии заблокированы две полосы, из-за чего образовалась огромная пробка. Помощь медиков не понадобилась.

На месте работают патрульные полицейские, которые занимаются оформлением аварии.