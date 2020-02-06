В Кремле начали измерять температуру всем, кто встречается с Путиным

6 февраля, 2020, 16:20

В администрации президента России Владимира Путина начали измерять температуру тела у всех, кто приходит на мероприятия с участием президента РФ

Об этом сообщает российский Интерфакс.

"В Кремле теперь добавилась новая процедура проверки - человек с тепловизором в руках, который измеряет вам температуру", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил СМИ, что в Кремле действуют дополнительные меры против распространения новой коронавирусной инфекции.

В то же время, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проверки в Кремле проводят не через коронавирус, а через местный сезонный грипп.

Напомним, что по последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает 2019-nCoV, умерли уже 563 человека. Всего зафиксировано более 28 000 случаев заражения.