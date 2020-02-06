В Госкосмосе и на заводе "Арсенал" происходят обыски
6 февраля, 2020, 13:09
6 февраля стало известно о следственных действиях в Государственном космическом агентстве Украины по поводу растраты имущества государственным предприятием завод "Арсенал" в 2019 году
Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.
"На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завода "Арсенал" проходят обыски", - говорится в сообщении.
Основанием обысков является расследование по растрате имущества ГП завод "Арсенал", начатое в 2019 году.
В пресс-службе заявили, что "тесно сотрудничают со следствием и предоставляют всю необходимую документацию".
Напомним, 5 февраля в Государственном космическом агентстве представили нового руководителя - Владимира Усова.
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