В Госкосмосе и на заводе "Арсенал" происходят обыски

6 февраля, 2020, 13:09

6 февраля стало известно о следственных действиях в Государственном космическом агентстве Украины по поводу растраты имущества государственным предприятием завод "Арсенал" в 2019 году

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

"На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завода "Арсенал" проходят обыски", - говорится в сообщении.

Основанием обысков является расследование по растрате имущества ГП завод "Арсенал", начатое в 2019 году.

В пресс-службе заявили, что "тесно сотрудничают со следствием и предоставляют всю необходимую документацию".

Напомним, 5 февраля в Государственном космическом агентстве представили нового руководителя - Владимира Усова.