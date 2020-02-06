В 2019 году в ДТП в Украине погибли 3454 человека, - Нацполиция

6 февраля, 2020, 14:26

За 2019 г. в результате ДТП погибли 3454 человека, ещё и 32736 травмированы, 10% всех аварий произошло в декабре

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Facebook.

Он рассказал, что за 2019 г. количество ДТП достигло 160 675 случаев.

"26 052 из этих ДТП с пострадавшими, в которых погибли 3454 человека и 32 736 травмированы", - подчеркнул полицейский.

Больше всего аварий зарегистрировано в декабря 2019 года - это 10% от всех ДТП.

В сентябре количество погибших в результате ДТП было самым большим - 10% от всех погибших в 2019 году.

Самыми распространенными видами аварий были столкновения (63%), наезды на транспортное средство, которое стоит (15%), и наезды на препятствие (12%). Эти три категории составляют 90% от всех ДТП.

Превышение скорости стало основной причиной ДТП с пострадавшими - 34% случаев. Далее следуют нарушение правил маневрирования - 5676 (22%), нарушение правил проезда перекрестков - 2132 (8%), несоблюдение дистанции - 1967 (8%) и нарушение правил проезда пешеходных переходов 1673 (6%).

Нетрезвые за рулем и ДТП: 5189 ДТП с 2019 зарегистрировано именно из-за пребывания водителей в нетрезвом состоянии; 1216 таких ДТП с погибшими и/или травмированными лицами, в которых 106 человек погибли и 1616 травмированы.