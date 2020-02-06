В 19 областях Украины образовались долги по субсидиям

6 февраля, 2020, 15:55

Задолженность по выплате льгот и субсидий для населения на оплату жилищно-коммунальных услуг была зафиксирована в 19 областях Украины с начала года

Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты со ссылкой на главу ведомства Валерия Пацкана.

По его словам, наибольшая задолженность - во Львовской области, она составляет 7,2 млн грн, далее следует Днепропетровская область (4,9 млн грн) и Киевская (0,6 млн грн), и существует риск, что к концу текущего года она не будет погашена.

"Это свидетельствует об одном - фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях состоянию на 1 января 2020 года по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн грн", - указывает Пацкан.

Председатель Счетной палаты отметил, что такая сумма в масштабах всей страны может показаться незначительной, но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена, а это - помощь тем людям, которые сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги из-за высоких тарифов.

"Риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищными субсидиями в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставления этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено", - подчеркнул Пацкан.

По словам председателя Счетной палаты, в 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета было выделено субвенцию в сумме 21,6 млрд грн, или 99,9% плана в год.