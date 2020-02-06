Управление госохраны заявляет о непричастности к прослушке Гончарука

6 февраля, 2020, 17:05

Управление государственной охраны Украины отрицает причастность военнослужащих УГО к "прослушке" в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука

Об этом служба сообщила в Facebook.

"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", - говорится в сообщении.

В УГО просят представителей СМИ воздержаться от распространения непроверенных предположений и слухов в объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования по данному делу.