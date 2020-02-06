Управление госохраны заявляет о непричастности к прослушке Гончарука
6 февраля, 2020, 17:05
Управление государственной охраны Украины отрицает причастность военнослужащих УГО к "прослушке" в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука
Об этом служба сообщила в Facebook.
"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", - говорится в сообщении.
В УГО просят представителей СМИ воздержаться от распространения непроверенных предположений и слухов в объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования по данному делу.
- Напомним, в сеть слили разговор председателя правительства Алексея Гончарука, заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой и Министерка финансов Оксаны Маркаровой о Владимира Зеленского.
- Telegram канал "Легетимный" сообщил о голосования во фракции "Слуги народа" об отставке Гончарука. Нардеп "слуга" Ирина Верещук подтвердила голосование фракции по отставке Гончарука.
- Гончарук подал Зеленскому заявление об отставке.
- МВФ поддержал Гончарука и руководство Нацбанка.
- Зеленский дал 2 недели на расследование "прослушки" разговоров Гончарука.
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