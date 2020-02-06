Украинский футболист рассказал, что общается с тренерами сборной на итальянском

6 февраля, 2020, 18:54

Полузащитник сборной Украины Евгений Шахов рассказал, что разговаривает с иностранными тренерами национальной команды на итальянском

Об этом сообщает zbirna.com.

Полузащитник итальянского "Лечче" Евгений Шахов рассказал о быте в Серии А, а также как знание иностранного языка помогает ему сотрудничать с иностранными тренерами сборной Украины.

"В быту у меня проблем нет, в коллективе приняли хорошо. В "Лечче" не так много легионеров, поэтому приходится больше говорить на итальянском. Язык учу. Вроде получается. Когда приезжал в сборную, уже общался с тренерами на итальянском", - рассказал полузащитник.

В тренерский штаб Андрея Шевченко входят три итальянские специалисты Мауро Тассотти, Андреа Мальдера и Андреа Аззалин, а также испанец Педро Луис Харо Регуера.

В текущем сезоне 29-летний Шахов провел за "Лечче" 13 матчей и отдал 3 результативные передачи в чемпионате Италии.

За сборную Украины хавбек сыграл 7 матчей и забил 1 гол.