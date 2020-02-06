Украинский футболист рассказал, что общается с тренерами сборной на итальянском
Об этом сообщает zbirna.com.
Полузащитник итальянского "Лечче" Евгений Шахов рассказал о быте в Серии А, а также как знание иностранного языка помогает ему сотрудничать с иностранными тренерами сборной Украины.
"В быту у меня проблем нет, в коллективе приняли хорошо. В "Лечче" не так много легионеров, поэтому приходится больше говорить на итальянском. Язык учу. Вроде получается. Когда приезжал в сборную, уже общался с тренерами на итальянском", - рассказал полузащитник.
В тренерский штаб Андрея Шевченко входят три итальянские специалисты Мауро Тассотти, Андреа Мальдера и Андреа Аззалин, а также испанец Педро Луис Харо Регуера.
В текущем сезоне 29-летний Шахов провел за "Лечче" 13 матчей и отдал 3 результативные передачи в чемпионате Италии.
За сборную Украины хавбек сыграл 7 матчей и забил 1 гол.
- 4 февраля новым ассистентом Шевченко в сборной Украины стал итальянец Андреа Аззалин, который работал тренером по физподготовке в английском "Лестере".
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