Украинский баскетболист сменил клуб НБА
6 февраля, 2020, 13:51
"Атланта Хоукс" обменяла украинского баскетболиста Алексея Леня в другой НБА "Сакраменто Кингз"
Об этом сообщает ESPN.
Игроки "Атланты Хоукс" Лень и Джабари Паркер отправляются в "Сакраменто", а в обратном направлении отправится центровой Дуэйн Дедмон. Также "Атланта" получит право выбора во втором раунде будущих драфтов (2020 года, 2021).
В этом сезоне Алексей Лень сыграл 40 матчей. В среднем за игру на счету украинца: 8,7 очка, 5,8 подбора, 1,1 передачи.
В турнирной таблице Западной конфедерации "Сакраменто" с 19-ю и 31-ю поражением занимает тринадцатое место.
- 22 января выяснилось, что другой украинский баскетболист Святослав Михайлюк стал одним из пяти игроков НБА, которые забрасывают трехочковые броски лучше двухочковых.
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