Украинцы за январь приобрели в четыре раза больше подержанных авто, чем новых
Такие данные приводит ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
"Таким образом, в январе на каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин. При этом автомобили старше 10 лет охватили 43% всех растаможенных и зарегистрированных за первый месяц 2020 авто с пробегом", - сообщили в ассоциации.
Там отмечают, что относительно новые подержанные автомобили, которыми до регистрации в Украине пользовались менее 5 лет, составили 24% всех растаможенных и зарегистрированных машин.
"Самым популярным на рынке импортного секонд-хенда остается автомобиль VOLKSWAGEN Passat, за прошедший месяц владельцами этой модели стали 1716 украинцев", - добавили в ассоциации.
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