Украинцы за январь приобрели в четыре раза больше подержанных авто, чем новых

6 февраля, 2020, 10:03

Украинцы в течение января 2020 приобрели в четыре раза больше подержанных автомобилей, чем новых - за месяц на учет поставили 28,3 тыс. приобретенных автомобилей с пробегом

Такие данные приводит ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Таким образом, в январе на каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин. При этом автомобили старше 10 лет охватили 43% всех растаможенных и зарегистрированных за первый месяц 2020 авто с пробегом", - сообщили в ассоциации.

Там отмечают, что относительно новые подержанные автомобили, которыми до регистрации в Украине пользовались менее 5 лет, составили 24% всех растаможенных и зарегистрированных машин.

"Самым популярным на рынке импортного секонд-хенда остается автомобиль VOLKSWAGEN Passat, за прошедший месяц владельцами этой модели стали 1716 украинцев", - добавили в ассоциации.