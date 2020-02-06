Украина и Беларусь договорились восстановить судоходство на Днепре и Припяти
Об этом договорились министр инфраструктуры Украины и министр транспорта и коммуникаций Беларуси во время совместной встречи, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
"Нашей основной задачей и целями дальнейшего сотрудничества является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, восстановление полноценного судоходства, в том числе в рамках реализации проекта Е-40. Проект по восстановлению международного речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации" , - сообщил Криклий.
По его словам, с началом навигации на реках Днепр и Припять начнут работы по черпанию и доведению до судоходных глубин. Кроме этого, Украина и Беларусь планируют запустить совместный туристический речной маршрут.
"Кроме того, идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев-Мозырь-Киев с использованием судна" Рассвет ", которое принадлежит ГП "Администрация речных портов". Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года", - отмечают в Мининфраструктуры.
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