У Украины есть уникальная возможность показать свой потенциал на родине хоккея, - тренер команды "Сокол 2007" Александр Матвийчук

6 февраля, 2020, 17:57

Хоккейная команда "Сокол 2007" активно готовится к международному турниру Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament, который стартует в феврале 2020 года в Канаде

В сезоне 2019/2020 к команде "Сокол 2007" присоединилось большое количество новых юных спортсменов во главе с опытным тренером Александром Матвийчуком. Команда в обновленном составе была заявлена сразу в нескольких лигах, как украинских, так и международных. Мы пообщались с новым наставником "соколов".

Об истории создания команды и том, сколько времени он с ней работает:

"Команда Сокол 2007 была собрана в 2014 году из игроков, которым на тот момент было 6-7 лет. До лета 2019 года наставником коллектива был Денис Вовк. Прошлым летом у команды изменилось лицо: я заменил Дениса, придя на должность старшего тренера. Добавилось также очень много новых хоккеистов. С весны 2019 года ребята фактически начали подготовку к турниру Pee-Wee в Квебеке ".

О том, кто в Соколе 2007 лидер на площадке и за ее пределами:

"Лидеры у нас точно есть, однако детский тренер не должен кого-то выделять среди других. Поэтому я просто скажу, что у каждого игрока есть свои плюсы и минусы. И, разумеется, у всех впереди много работы, чтобы вырасти в настоящих звезд хоккея".

Об участии в турнире Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament:

"Киевский "Сокол" будет во второй раз в истории представлен на этом турнире. Наша школа год назад отправляла в Квебек свою команду 2006 года рождения, и вот теперь - дубль два. Возможно, это и не самый важный для нас турнир в году, но точно - интересный. Для нас эти соревнования - возможность показать на родине хоккея потенциал Украины в этом виде спорта и посоревноваться с ведущими школами мира ".

О формуле турнира Pee-Wee:

"Сложность в том, что там дается всего две игры на то, чтобы выиграть и продолжить борьбу за призовые места. Если проиграл оба матча - то вылетаешь в "утешительную" стадию, где борешься только за престиж, но не за главный приз. Уже известно, что в первом матче 16 февраля играем с командой из Сиракьюс (США). Соперник во втором поединке будет зависеть от результата первой игры. Чтобы претендовать на финал, нужно победить хотя бы в одном из матчей, а дальше уже - удачно двигаться по турнирной сетке. Система розыгрыша - олимпийская (матчи на выбывание)".

О шансах на победу в Квебеке:

"Мы собрали хороших игроков, по сути, лучших в Украине в этом возрасте, и их удалось сплотить в один коллектив. А что дальше - посмотрим!"

О победных традициях "Сокола":

"Киевский "Сокол" знают далеко за пределами Украины. К сожалению, сложилась парадоксальная ситуация: уже полтора десятилетия мы скитаемся, не имея своего дома. По иронии судьбы, 2007 год - не только год рождения игроков Сокола-2007, но и год закрытия спорткомплекса "Авангард", на котором воспитывались предыдущие поколения "соколов". Наши нынешние выступления на международной арене - это шанс возродиться".

О том, является ли поездка на турнир Pee-Wee шансом засветиться для его подопечных перед глазами скаутов ведущих клубов мира:

"Если мы правильно работаем, то должны воспитывать детей,которые кому-то нужны. Я не боюсь, что они подпишут с кем-то контракт, наоборот, считаю, что они должны принимать максимально из того, на что способны. Чемпионат Украины не является сильнейшим в мире турниром и я буду только рад, если у кого-то из моих подопечных появится возможность показать себя на другом уровне".

О том, как сам, будучи воспитанником школы "Сокола", впервые приехал подростком в Северную Америку в начале 90-х годов:

"В 1992-м наша команда 1975 года участвовала в Mac's Tournament, который до сих пор ежегодно проходит в Калгари. Первая поездка за океан - такое не забывается! Мы на все смотрели круглыми глазами, но все-таки не испугались. Играя в основном против команд Канады и США, сумели пройти в финал! На нас смотрели там как на аборигенов, многие зрители искренне удивлялись, откуда в далекой для них Украине есть хоккей. В решающей игре мы встретились с еще одними европейцами - сборной Финляндии. К сожалению, в борьбе за "золото" уступили - то 2:5, то 2:6, но опыт получили гигантский! Очень многие из той юниорской команды "Сокола" смогли в итоге сделать неплохую карьеру за рубежом".