Трамп поиздевался над импичментом после оправдания Сенатом - намекнул, что будет править США вечно. ВИДЕО
6 февраля, 2020, 08:37
Президент США Дональд Трамп после оправдания его Сенатом по делу импичмента выложил видеоролик, в котором намекнул на свое вечное пребывание на должности
Видео Трамп выложил в Twitter.
В ролике показано Дональда Трампа и годы предстоящих президентских выборов. Ролик завершается словами Trump 4eva (Трамп навсегда) под изображением президента США.
При этом на протяжении всего ролика звучит композиция "В пещере горного короля" норвежского композитора Эдварда Грига.
February 5, 2020
- Напомним, Сенат США по делу об импичменте Дональда Трампа оправдал президента по всем статьям обвинения.
- Дональда Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
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