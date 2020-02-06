Сутки в зоне ООС: оккупанты били с запрещенного оружия, ранен украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли gj Объединенных силах в районе населенного пункта Пески, рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой - из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы стреляли рядом с Орехово со 120 мм миномета, недалеко от города Счастье - из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; возле Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
5 февраля вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил потерпел боевого поражение.
С начала дня 6 февраля российские оккупанты выпустили 15 мин из 120-мм миномета по защитниках населенного пункта Орехово. Потерь вследствие этого обстрела не было.
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