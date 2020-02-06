Сутки в зоне ООС: оккупанты били с запрещенного оружия, ранен украинский военный

6 февраля, 2020, 08:55

В среду, 5 февраля, российские войска на Донбассе 13 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли gj Объединенных силах в районе населенного пункта Пески, рядом с Новотроицким и неподалеку Широкино из гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Авдеевкой - из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы стреляли рядом с Орехово со 120 мм миномета, недалеко от города Счастье - из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; возле Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

5 февраля вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил потерпел боевого поражение.

С начала дня 6 февраля российские оккупанты выпустили 15 мин из 120-мм миномета по защитниках населенного пункта Орехово. Потерь вследствие этого обстрела не было.