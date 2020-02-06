Снег в Украине: Укравтодор предупредил о мокрых дорогах, гололеде и осложнениях движения
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской и Кировоградской области местами гололедица, Одесская, Донецкая, Запорожская и Луганская области дороги заснежены", - отметили в Укравтодоре.
В результате сложных погодных условий (сильного снега при порывах ветра 20-25 м/с) в Одесской области ограничено движение крупногабаритного транспорта на трассе М-15 Одесса-Рени (км 11 + 700-306 + 150) - грузовики направляются на дорожные площадки к восстановлению нормальных условий проезда.
В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областях на определенных участках дорог возникали осложнения движения грузовиков, однако их оперативно устраняли дорожные службы, Нацполиция и ГСЧС.
Сейчас обеспечен проезд всеми участками дорог государственного значения, кроме Одесской области, пробок в движении не зафиксировано.
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