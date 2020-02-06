Снег в Украине: Укравтодор предупредил о мокрых дорогах, гололеде и осложнениях движения

6 февраля, 2020, 07:36

По состоянию на утро 6 февраля в Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях наблюдаются снегопады, местами сильные, а в Киевской области из-за сильных порывов ветра местами возникли снежные заносы

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской и Кировоградской области местами гололедица, Одесская, Донецкая, Запорожская и Луганская области дороги заснежены", - отметили в Укравтодоре.

В результате сложных погодных условий (сильного снега при порывах ветра 20-25 м/с) в Одесской области ограничено движение крупногабаритного транспорта на трассе М-15 Одесса-Рени (км 11 + 700-306 + 150) - грузовики направляются на дорожные площадки к восстановлению нормальных условий проезда.

В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областях на определенных участках дорог возникали осложнения движения грузовиков, однако их оперативно устраняли дорожные службы, Нацполиция и ГСЧС.

Сейчас обеспечен проезд всеми участками дорог государственного значения, кроме Одесской области, пробок в движении не зафиксировано.