Смертельный коронавирус обнаружили у младенца через 30 часов после рождения
6 февраля, 2020, 16:48
В Китае у младенца диагностировали смертельный коронавирус только через 30 часов после рождения. Это самый молодой из инфицированных пациентов
Об этом сообщают государственные СМИ Китая, пишет ВВС.
Ребенок родился 2 февраля в Ухане, эпицентре вируса. У матери ребенка тоже обнаружили инфекцию после родов. Пока неясно, как передалось заболевания - в утробе матери или после рождения.
Государственное СМИ Синьхуа сообщило, что ребенок, у которого обнаружили коронавирус, при рождении весил 3,25 кг и сейчас находится в стабильном состоянии и под наблюдением.
Напомним, что по последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает 2019-nCoV, умерли уже 563 человека. Всего зафиксировано более 28 тысяч случаев заражения.
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