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Espreso.tvСпортСкандальная российская фигуристка будет выступать за Украину на ЧМ

Скандальная российская фигуристка будет выступать за Украину на ЧМ


фото: YouTube
Воспитанница российского фигурного катания Анастасия Шаботова будет выступать за сборную Украины на юниорском чемпионате мира

Об этом сообщает iSport.ua.

Шаботова получила право выступать на чемпионате мира, благодаря победе на юниорском первенстве Украины. Успех 14-летней фигуристки был ожидаемым, ведь в декабре 2019 году она выиграла взрослый чемпионат Украины.

Анастасия Шаботова начала выступать за сборную Украины из-за скандала, в который она попала в России, заявив, что все тамошние фигуристы для стабильных выступлений употребляют допинг.

  • Напомним, в январе 2019 года высказывания юной российской фигуристки Анастасии Шаботовой о допинге во время трансляции в Instagram спровоцировали скандал .

 

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