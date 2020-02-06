Скандал в Германии: премьера федеральной земли впервые избрали голосами ультраправых

6 февраля, 2020, 15:23

В ФРГ разразился громкий политический скандал из-за избрания главы федеральной земли Тюрингия с помощью голосов крайне правой партии "Альтернатива для Германии"

Об этом сообщает DW.

Парламент Тюрингии в среду вечером избрал премьер-министром представителя партии "Свободные демократы" (FDP) Томаса Кеммериха. Он обошел своего ближайшего конкурента на один голос - 45 против 44.

За Кеммериха проголосовали депутаты от FDP, Христианско-демократической партии Ангелы Меркель и "Альтернативы для Германии". Это первый случай в истории Германии, когда премьер федеральной земли получил должность благодаря AfD.

ХДС и социал-демократы, которые формируют коалиционное правительство на федеральном уровне, уже договорились провести кризисное заседание в субботу. Некоторые высокопоставленные политики ХДС, в том числе председатель партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, подняли вопрос о новых выборах.

Крамп-Карренбауэр сказала, что фракция ХДС в Тюрингии "явно действовала против рекомендаций и требований партии". "Я считаю, что необходимо обсудить, являются ли новые выборы лучшим выходом из этой ситуации" - сказала она.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг, что среда, когда премьера Тюрингии выбрали при поддержке ультраправой "Альтернативы для Германии" (AfD) и ее консерваторов, была плохим днем для демократии, и результат нужно отменить.

"Это событие является неоправданной, поэтому результат должен быть отменен", - сказала Меркель на пресс конференции во время визита в Южную Африку.

Тюрингия провела местные выборы еще в октябре, когда правящая Левая партия получила наибольшую долю голосов - 31%. Между тем AfD более чем удвоила свое представительство, заняв второе место с 23,4% голосов. "Свободные демократы" едва преодолели проходной барьер в 5%.

Несколько месяцев в Тюрингии не могли сформировать коалицию, и только в начале этой недели было подписано соглашение между левыми социал-демократами и "зелеными". Ожидалось, что премьером Тюрингии выберут действующего лидера Левой партии Бодо Рамелов.

Но в третьем туре голосования AfD решила не поддерживать независимого кандидата, которого она раньше поддерживала, и отдала все голоса за Кеммериха, который в итоге и победил.

Его избрание стало шоком как для политических партий, так и для простых немцев. В среду вечером сразу в нескольких городах Тюрингии, а также в Берлине, Гамбурге и Дюссельдорфе прошли демонстрации возле офисов "Свободных демократов". Протестующие выражали недовольство сотрудничеством с AfD, представители которой регулярно используют антимигрантские и неонацистскую риторику.

you can hear crowds of people chanting already from the friedrichstraße, droves of people arriving by the second. the protest outside the @fdp headquarters is LOUD. mood: angry. 1000s of protestors here #ThueringenWahl pic.twitter.com/46VEixnJOE - Nicholas Potter (@ n1ckism) February 5, 2020

"Разрешать правым экстремистам выбрать вас премьер-министром абсолютно безответственно. Все демократы должны противостоять AfD. Те, кто этого не понимают, ничего не поняли из нашей истории", - написал в Twitter глава МИД Гайко Маас.

На своей официальной странице в Twitter Левая партия обвинила FDP в том, что они считают, что "лучше править с фашистами, чем вообще не править".

Глава парламентской группы AfD в Тюрингии Бьорн Хукке, который является одной из самых противоречивых фигур партии и обвиняется в использовании нацистской риторики в своих выступлениях, приветствовал победу Кеммериха.

"Это результат, который не только будет принят к сведению в Тюрингии, но и будет рассматриваться в масштабе всей страны как сигнал и, будем надеяться, будет означать новое возрождение немецкой политики", - сказал он.

Между тем Кеммерих столкнулся с критикой даже со стороны некоторых членов собственной партии.

"Быть избранным кем-то вроде Хукке неприемлемо и недопустимо для демократов", - сказала Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, депутат Бундестага от FDP.

Кеммерих, который был приведен к присяге после голосования, заявил парламенту Тюрингии, что планирует создать широкую коалицию с ХДС, СДПГ и "зелеными". Последние две партии уже отклонили предложение.

Его первая речь в качестве премьера неоднократно прерывалась криками "лицемерие" и "шарлатан".