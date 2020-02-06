Сборная Украины пропустила 8 голов от Казахстана в отборе Олимпиады-2022
6 февраля, 2020, 17:36
Сборная Украины по хоккею уступила Казахстану со счетом 1:8 в первом туре отбора Олимпиады-2022
По этом сообщает Еспресо.TV.
Украинцы пропустили 5 голов в первом периоде, а сумели забить всего 1. Отличился 32-летний нападающий "Белого Барса" Сергей Бабинец, который забил на 15-й минуте матча.
Во втором периоде национальная команда пропустила еще 2 шайбы и окончательно потеряла шансы отыграться
Третий период сборная Украины начала в опустошенном настроении и пропустила восьмую шайбу.
Завтра, 7 февраля, украинцы сыграют против Польши, а 9 февраля померяются силами с Нидерландами.
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