Российские пропагандисты "проследили" происхождение коронавируса до конкурса красоты, где Трамп "раздавал короны"

6 февраля, 2020, 12:41

Пропагандисты российского "Первого канала" решили рассказать своим зрителям о том, что за распространением смертельного коронавируса 2019 nCoV стоят якобы США

. Доказательством этого, по словам ведущего программы "новостей" Кирилла Клейменова, является этимологическая связь между названием вируса и тем, что глава Белого дома Дональд Трамп ранее вручал победителям своего конкурса красоты Мисс Вселенная короны.

"С происхождения слов становится более ясно происхождение вируса. Вот смотрите. Как он называется? Коронавирус. Берем слово "корона". Оно в основе и идет первым. Поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущем своем жизни занимался Дональд Трамп - президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно, раздавал короны на знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное, цели и задачи его использования становятся абсолютно понятными ", - заявил он.

Когда лень даже в Википедию заглянуть. pic.twitter.com/069vslzej6 - Holycrapter (@sicksist) February 6, 2020

Напомним, что по последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает 2019-nCoV, умерли уже 563 человека. Всего зафиксировано более 28 000 случаев заражения.