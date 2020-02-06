Россия осуществляет "информационную войну" против США, - директор ФБР
Об этом заявил 5 февраля в юридическом комитете Палаты представителей директор ФБР Кристофер Рэй, сообщает Радио Свобода.
Россия использует тайную кампанию в социальных сетях для раздела общественного мнения в США и использования разногласий для создания раздора между американцами, утверждает руководитель ФБР. Эти замечания согласуются с выводами американских спецслужб, Россия проводила аналогичные операции во время президентской кампании 2016 года в США. Москва продолжает отрицать такие выводы, несмотря на убедительные доказательства.
Рэй добавил, что нынешние усилия включают использование вымышленных аккаунтов, компьютерных ботов, публикаций в социальных сетях и дезинформации. По его словам, усилия могут усилиться в течение избирательного года, и это осложняет борьбу больше, чем конкретная хакерская атака.
В 2016 году, по данным спецслужб США, россияне взломали электронную почту штаба тогдашней кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон и проверили местные избирательные системы по поводу возможных уязвимых мест.
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