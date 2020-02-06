"Ищу адвоката!": Чумак будет судиться с Кивой

6 февраля, 2020, 21:07

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак готовит иск против народного депутата от фракции ОПЗЖ Ильи Кивы

Об этом Чумак написал на своей странице в Facebook.

"Мне рассказали, что на заседании комитета по правоохранительной деятельности народный депутат Илья Кива на всю страну заявил, что я крышую проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева, а возможно и страны. Пересмотрел сегодня запись. Точно, так и говорил", - написал Чумак.

Чумак пояснил, что мог бы не обратить на это внимание, если бы не одно "но".

"В связи с тем, что это сказало публичное лицо, народный депутат, выступая на комитете в парламенте, в отношении заместителя генерального прокурора, чем принес мне страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск. Поэтому и ищу адвоката. Кто готов?" - пишет Чумак.