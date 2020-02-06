 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Укрпочта" оборудовала отделение терминалами для снятия наличных

"Укрпочта" оборудовала отделение терминалами для снятия наличных


фото: konkurent.in.ua
Более 3 тыс. автоматизированных отделений "Укрпочты" оборудовали терминалами для снятия наличных без комиссии

Об этом сообщает пресс служба компании.

Отмечается, что терминалами оборудованы отделения в областных центрах и населенных пунктах с более 2 тысячами жителей, где сокращаются банковские отделения и банкоматы.

"Укрпочта", как крупнейшая сеть автоматизированных отделений, стремится предоставлять популярные среди клиентов услуги. Несмотря на тренд диджитализации, мы видим запрос на снятие наличных.

Поэтому после успешного пилота услуги на Львовщине, сейчас ее тиражируем по всей стране и клиенты могут снять наличные без комиссии в "Укрпочте", - заявила директор департамента финансового бизнеса "Укрпочты" Юлия Мороз.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 февраля, 2020 четверг

больше новостей

6 февраля, 2020 четверг

5 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать