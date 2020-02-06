"Селтик" уберет футболиста сборной Украины из заявки на Лигу Европы
6 февраля, 2020, 16:26
Шотландский "Селтик" исключит украинского вингера Марьяна Шведа из заявки на плей-офф Лиги Европы
Об этом сообщает Daily Record.
Главный тренер клуба из Глазго Нил Леннон заявил, что, скорее всего Марьян Швед не войдет в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.
"Три новых футболиста войдут в заявку на Лигу Европы. Вероятно, мы исключим из нее Шведа", - сказал Леннон.
В нынешнем сезоне Швед сыграл за "Селтик" всего 2 матча и забил 1 гол. Последний раз он выходил на поле 19 октября прошлого года.
- В ноябре 2019 года стало известно, что Марьян Швед может зимой перейти с "Селтика" в другой клуб.
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