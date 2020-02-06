"Селтик" уберет футболиста сборной Украины из заявки на Лигу Европы

6 февраля, 2020, 16:26

Шотландский "Селтик" исключит украинского вингера Марьяна Шведа из заявки на плей-офф Лиги Европы

Об этом сообщает Daily Record.

Главный тренер клуба из Глазго Нил Леннон заявил, что, скорее всего Марьян Швед не войдет в заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

"Три новых футболиста войдут в заявку на Лигу Европы. Вероятно, мы исключим из нее Шведа", - сказал Леннон.

В нынешнем сезоне Швед сыграл за "Селтик" всего 2 матча и забил 1 гол. Последний раз он выходил на поле 19 октября прошлого года.