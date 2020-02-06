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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: Земельная реформа Зеленского. Что дальше?

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: Земельная реформа Зеленского. Что дальше?

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Политклуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят земельную реформу от Зеленского и открытие рынка земли. Что будет с украинской землей после снятия моратория на продажу?

Гости программы:

  • Николай Княжицкий, народный депутат, "Европейская Солидарность"
  • Михаил Цимбалюк, народный депутат, "Батькивщина"
  • Владимир Цабаль, народный депутат, "Голос"
  • Александр Урбанский, народный депутат, группа "За Будущее"
  • Сергей Лабазюк, народный депутат, внефракционный
  • Михаил Апостол, советник министра внутренних дел по аграрным вопросам

 

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