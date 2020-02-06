"Нам еще много предстоит пройти": Зеленский поздравил жену с днем рождения
6 февраля, 2020, 10:22
6 февраля первая леди Елена Зеленская празднует день рождения
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жену в Facebook.
"С твоим днем, любимая Елена Зеленская! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много предстоит пройти. Впереди - долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", - написал Зеленский в поздравлении.
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