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Espreso.tvОбщество"Мы хотим, чтобы законы были проголосованы": Тищенко записал сторис, но не успел нажать кнопку. ВИДЕО

"Мы хотим, чтобы законы были проголосованы": Тищенко записал сторис, но не успел нажать кнопку. ВИДЕО


фото: Facebook
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не успел проголосовать, потому что записывал сторис

Об этом сообщает 24 канал.

"Мы работаем. У нас сегодня новый имидж. Мы хотим, чтобы законы были проголосованы. А некоторые против, чтобы все было по закону. Сегодня многое журналистов, зрителей. В общем, "работа кипит", - сказал Тищенко.

Нардеп решил рассказать подписчикам в своем Instagram, что происходит в стенах парламента и показать рабочий процесс.

Но, рассказывая подписчикам о ситуации в Раде, Тищенко не успел проголосовать, потому что после записи видео он долго искал карточку для голосования.

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