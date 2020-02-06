"Мы хотим, чтобы законы были проголосованы": Тищенко записал сторис, но не успел нажать кнопку. ВИДЕО

6 февраля, 2020, 18:50

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не успел проголосовать, потому что записывал сторис

Об этом сообщает 24 канал.

"Мы работаем. У нас сегодня новый имидж. Мы хотим, чтобы законы были проголосованы. А некоторые против, чтобы все было по закону. Сегодня многое журналистов, зрителей. В общем, "работа кипит", - сказал Тищенко.