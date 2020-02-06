"Мы хотим, чтобы законы были проголосованы": Тищенко записал сторис, но не успел нажать кнопку. ВИДЕО
6 февраля, 2020, 18:50
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не успел проголосовать, потому что записывал сторис
Об этом сообщает 24 канал.
"Мы работаем. У нас сегодня новый имидж. Мы хотим, чтобы законы были проголосованы. А некоторые против, чтобы все было по закону. Сегодня многое журналистов, зрителей. В общем, "работа кипит", - сказал Тищенко.
Нардеп решил рассказать подписчикам в своем Instagram, что происходит в стенах парламента и показать рабочий процесс.
Но, рассказывая подписчикам о ситуации в Раде, Тищенко не успел проголосовать, потому что после записи видео он долго искал карточку для голосования.
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