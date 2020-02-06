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Espreso.tvСпорт"Мои дорогие обизяны": Основатель Pizza Veterano ответил на оскорбительное стихотворение "фотожабой" про Усика и Шария

"Мои дорогие обизяны": Основатель Pizza Veterano ответил на оскорбительное стихотворение "фотожабой" про Усика и Шария


фото: nachasi.com
Ветеран АТО и основатель Pizza Veterano Леонид Остальцев ответил на оскорбительное стихотворение Александра Усика коллажем с изображением боксера и пророссийского блогера Анатолия Шария

Фото Остальцев выложил в facebook.

"Весь день в одной фотограии. Мои дорогие обизяны", - подписал коллаж Остальцев.

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