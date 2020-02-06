"Мои дорогие обизяны": Основатель Pizza Veterano ответил на оскорбительное стихотворение "фотожабой" про Усика и Шария
6 февраля, 2020, 11:19
Ветеран АТО и основатель Pizza Veterano Леонид Остальцев ответил на оскорбительное стихотворение Александра Усика коллажем с изображением боксера и пророссийского блогера Анатолия Шария
Фото Остальцев выложил в facebook.
"Весь день в одной фотограии. Мои дорогие обизяны", - подписал коллаж Остальцев.
- Напомним, 5 февраля боксер Александр Усик изложил в Instagram странное стихотворение, которое адресовал своим критикам.
- Выяснилось, что Усик адресовал оскорбительное стихотворение в Instagram ветерану АТО и основателю сети Pizza Veterano Леониду Остальцеву.
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