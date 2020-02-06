 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" подписало нового легионера: Беленюк выложил фото в форме киевского клуба

"Динамо" подписало нового легионера: Беленюк выложил фото в форме киевского клуба


фото: facebook.com/zhanbeleniuk
Украинский борец Жан Беленюк выложил в сеть фотографию в форме "Динамо" и пошутил, что переходит в футбол

Фото нардеп-спортсмен опубликовал в Instagram.

"В зимнее трансферное окно "Динамо" подписало нового легионера. Себестоимость контракта - футбольный мяч с автографами всех игроков киевского клуба и сборной Украины", - написал Жан Беленюк под фото.

29-летний Беленюк является народным депутатом от президентской фракции "Слуга народа", однако это не мешает ему сочетать политическую карьеру со спортивной.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 февраля, 2020 четверг

больше новостей

6 февраля, 2020 четверг

5 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать