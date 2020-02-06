"Динамо" подписало нового легионера: Беленюк выложил фото в форме киевского клуба
6 февраля, 2020, 12:42
Украинский борец Жан Беленюк выложил в сеть фотографию в форме "Динамо" и пошутил, что переходит в футбол
Фото нардеп-спортсмен опубликовал в Instagram.
"В зимнее трансферное окно "Динамо" подписало нового легионера. Себестоимость контракта - футбольный мяч с автографами всех игроков киевского клуба и сборной Украины", - написал Жан Беленюк под фото.
29-летний Беленюк является народным депутатом от президентской фракции "Слуга народа", однако это не мешает ему сочетать политическую карьеру со спортивной.
- 5 февраля чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк пожаловался на цены в столовой Верховной Рады Украины.
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