"Динамо" подписало нового легионера: Беленюк выложил фото в форме киевского клуба

6 февраля, 2020, 12:42

Украинский борец Жан Беленюк выложил в сеть фотографию в форме "Динамо" и пошутил, что переходит в футбол

Фото нардеп-спортсмен опубликовал в Instagram.

"В зимнее трансферное окно "Динамо" подписало нового легионера. Себестоимость контракта - футбольный мяч с автографами всех игроков киевского клуба и сборной Украины", - написал Жан Беленюк под фото.

29-летний Беленюк является народным депутатом от президентской фракции "Слуга народа", однако это не мешает ему сочетать политическую карьеру со спортивной.